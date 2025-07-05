استمرار البحث للعثور على جثمان شاب غرق في نيل بني مزار شمال المنيا

لا تزال أعمال البحث مستمرة من قبل قوات الإنقاذ النهري، للعثور على جثمان شاب غرق في نهر النيل أمام مركز بني مزار شمال المنيا ، إثر انقلاب مركب صغير بنهر النيل، أسفر عن مصرعة و3 فتيات آخرين منذ 5 أيام، وتم انتشال جثث الفتيات بينما لا تزال عملية البحث مستمرة لانتشال جثة الشاب.

وناشدت أسرة الشاب فارس. م. ع 22 سنه، بتكثيف جهود البحث لسرعة العثور على جثمان الشاب لدفنه في مقابر الأسرة.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب مركب بنهر النيل أمام مركز بني مزار، مما أسفر عن مصرع شاب وثلاث فتيات اثناء الانتقال من البر الشرقي للغربي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من

انتشال شهد. ر. ع 18 سنه، وداليا. ر. ع 20 سنه، وميادة. س. م 13 سنه، وتمكن 4 أشخاص آخرين من النجاة