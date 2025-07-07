قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ملايين جنيه.. انفراجة بالزمالك بعد انتقال ياسين مرعي للأهلي
أحمد موسي: بعض البرامج لن تظهر على الهواء بسبب حريق سنترال رمسيس
انفجار سيارة مفخخة داخل مبنى الأمن الجنائي بوسط دمشق
تعطل صرف السلع التموينية بعدد من مناطق القاهرة بسبب حريق سنترال رمسيس
طارق العكاري: إثيوبيا تحاول الحصول على إقليم صومالي لعمل منفذ بحري
السفير البريطاني يودع القاهرة بكلمة مؤثرة: سأفتقد المصريين.. أنتم عائلتي
إصابات طفيفة بسبب الأدخنة .. لحظة إسعاف مصابي حريق سنترال رمسيس
القومي لتنظيم الاتصالات: جار السيطرة على حريق سنترال رمسيس
مفاجآت سارة بـ"التعليم الفني" بعد التعديلات الجديدة للقانون|ماذا أعلن نائب الوزير اليوم؟
زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 10,300 جنيه بعد أسبوعين
إصابات طفيفة .. مصدر أمني لـ «صدى البلد»: لا وفيات في حريق سنترال رمسيس
ماذا تقدم كيا تاسمان 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل 500 منزل بالقرى الأكثر احتياجًا

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا وإحدى شركات الإعمار، لرفع كفاءة وتحسين مستوى معيشة 500 منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية بعدد من القرى ذات الأولوية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وقّع البروتوكول من جانب المحافظة اللواء أركان حرب أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، ومن جانب شركة “إعمار” المهندس مصطفى القاضي، العضو المنتدب، ونيابة عنه حضر المهندس سامح جيد ممثل الشركة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة

وأكد المحافظ أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة إعمار، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وعلى رأسها تحسين مستوى المعيشة، باعتباره أحد الأركان الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح اللواء كدواني أن البروتوكول يستهدف إعادة تأهيل المنازل وفق حصر دقيق للاحتياجات الفعلية، من حيث البنية الأساسية والتشطيبات الداخلية وتحسين البيئة السكنية بما يليق بالمواطن المصري. وتبدأ المرحلة الأولى منتصف يوليو الجاري، وتتضمن تأهيل 100 منزل خلال مدة تنفيذية تبلغ ستة أشهر، مشيرًا إلى أن الحالات المستفيدة تم اختيارها وفقًا لمعايير واضحة تضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأضاف المحافظ: نسعى لنيل رضا المواطن في القرى الأكثر احتياجًا، في ظل توجه الدولة نحو توفير سكن كريم، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع الوطن”.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة عن تقديرهم للتعاون المثمر مع محافظة المنيا، مؤكدين أن الشراكة مع الأجهزة التنفيذية تضمن نجاح المبادرات المجتمعية وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين، معربين عن تطلعهم إلى إنجاح تجربة المنيا لتكون نموذجًا يُحتذى به في محافظات أخرى.

كما شهد مراسم التوقيع مشرفو تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي المجتمع المدني.

المنيا بروتوكول تعاون اعمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

قطار - أرشيفية

سقوط البوجي الخلفي.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار قويسنا عن القضبان

الزمالك

مفاجأة في عقد عبدالله السعيد مع الزمالك.. تفاصيل

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

احمد موسي

على مسؤوليتي.. أحمد موسى في بث مباشر على فضائية صدى البلد

حديقة الحيوان

بعد التطوير.. متحدث الزراعة يكشف مفاجأة بشأن افتتاح حديقة الحيوان

ترامب

ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كوريا الجنوبية واليابان

بالصور

حريق سنترال رمسيس .. محاولات لمحاصرة النيران باستخدام السلالم الهيدروليكية | صور

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

تنقص الوزن والسكر .. اكتشف فوائد حبوب شهيرة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد