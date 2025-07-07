ضبط عامل أنهي حياة ابنته في ظروف غامضة بإحدى قرى بني مزار

شهدت إحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا، جريمة بشعة بعدما أقدم أب على إنهاء حياة ابنته إثر نشوب خلافات أسرية، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة تُدعى س. ر 27 سنة داخل منزل بإحدى قرى المركز ، على يد والدها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثمان الضحية غارقًا في دمائها، نتيجة تعرضها لعدة طعنات بسلاح أبيض، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت قوات الأمن القبض على الأب 57 سنة المتهم، وتم التحفظ عليه تمهيدًا لاستجوابه ومعرفة دوافع ارتكاب الجريمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالي القرية.