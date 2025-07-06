غدا.. محافظ المنيا يطلق مبادرة إعداد الشباب لسوق العمل لتأهيل 1000 شاب وفتاة

يُطلق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح غدٍ الإثنين 7 يوليو 2025، مبادرة إعداد الشباب لسوق العمل، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى تدريب 1000 شاب وفتاة على مهارات “اجتياز المقابلة الشخصية، إعداد الملف المهني، التأهيل العملي لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة”.

وتنطلق المبادرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بنادي الواي- جمعية الشبان المسيحية بمدينة المنيا- وذلك على هامش فعاليات ملتقى التوظيف الذي تنفذه مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بالتعاون مع مركز آفاق للتدريب ومؤسسة سند لبناء الإنسان، بمشاركة 20 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص، والتي توفر أكثر من 1400 فرصة عمل في مختلف التخصصات.

وأكد محافظ المنيا أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة” التي تستهدف بناء قدرات الشباب وتمكينهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير بيئة داعمة تُشجع على التعلم والعمل والإنتاج.

وتدعو محافظة المنيا أبناءها من الشباب والفتيات للاستفادة من فعاليات الملتقى والمبادرة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتوظيف المباشر والتأهيل العملي، ويعزز فرص العمل الحقيقي في إطار من الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.