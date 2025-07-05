بدء تجهيز مجمع مواقف مدينة المنيا لخدمة المواطنين وتنظيم الحركة المرورية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء أعمال تجهيز مجمع مواقف مركز ومدينة المنيا، وتزويده بكافة المرافق والخدمات اللوجستية اللازمة، في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة لتطوير منظومة النقل، والقضاء على المواقف العشوائية، وتحقيق الانضباط المروري داخل المدينة.

وأوضح المحافظ أن المجمع الجديد يقع بجوار شرطة النجدة بالطريق الزراعي (مصر/أسوان) على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويستهدف استيعاب حركة المواصلات الإقليمية والداخلية.

وأشار إلى أن المجمع سيضم مواقف مراكز الجنوب (ملوي، ديرمواس، أبوقرقاص)، إلى جانب مواقف المحافظات (القاهرة، بنى سويف ، أسيوط)، كما سيتم نقل موقف هدى شعراوي إلى المجمع، ضمن جهود تنظيم الحركة وتقليل التكدسات.

مجمع مواقف

وأكد اللواء كدواني أن المجمع سيضم خدمات متكاملة تشمل مناطق انتظار مظللة، دورات مياه، كافتيريات، نقاط إسعاف، وأمن ومراقبة بالكاميرات، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والراحة لقائدي المركبات والركاب، ويواكب توجه الدولة نحو تقديم خدمات نقل حضارية ولائقة.

وشدد محافظ المنيا على أن تطوير قطاع النقل والمواقف من أولويات المحافظة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في خطة بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في جهودها لتقديم خدمات نوعية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة داخل المدينة.