الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة مار مرقس بالمنيا

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة مار مرقس، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب أبوالخير بشرى، والأب نادر ماهر، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنا هو خبز الحياة".

وعقب القداس الإلهي، التقى الأب المطران أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، موصيًا إياهم بضرورة معايشة جميع ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا لهم أهمية حضور القداس الالهي بانتظام، وممارسة الأسرار الكنسية، مختتمًا اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.