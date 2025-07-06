تعيين الأب مينا زكي راعيًا مساعدًا بكنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل

عين غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الأب مينا زكي، ليكون راعيًا مساعدًا بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، ليعاون الأب يوحنا سعد، في تدبير شؤون الرعية.

وصايا رعوية للكاهن

وفي هذا السياق، ترأس القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، صلاة القداس الإلهي بالكنيسة، بمشاركة الأب يوحنا سعد، حيث قرأ الأب بيشوي خطاب تعيين الأب مينا زكي على شعب الرعية، كما ألقى الوكيل البطريركي عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "وصايا رعوية للكاهن".

الجدير بالذكر أن الأب مينا زكي كانت قد تمت سيامته الكهنوتية في شهر مايو الماضي، بوضع يد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، بالإسكندرية.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الأب مينا زكي، كما يتمنى له خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.