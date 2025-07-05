رسامة دياكونان جديدان لكنيسة "العذراء والشهيدة دميانة" بالنزهة 2

صلى نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفين، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بمنطقة النزهة ٢، وعقب صلاة الصلح سام نيافته اثنين من الخدام شمامسة في رتبة دياكون (شماس كامل) وذلك تمهيدًا لسيامتهم كهنة على الكنيسة ذاتها بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وهما :

١. الخادم هانى صبحي، باسم دياكون تادرس.

٢. الخادم رامي عطالله، باسم دياكون أنطونيوس.