الأنبا بيجول يهنئ الأسقف الجديد لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي

أجرى الحبر الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام، زيارة إلى كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة، لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس، بمناسبة سيامة نيافته أسقفًا عامًا لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر.

وفي سياق آخر، صلى الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفين، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة بمنطقة النزهة ٢، وعقب صلاة الصلح سام نيافته اثنين من الخدام شمامسة في رتبة دياكون (شماس كامل) وذلك تمهيدًا لسيامتهم كهنة على الكنيسة ذاتها بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وهما :

١. الخادم هانى صبحي، باسم دياكون تادرس.

٢. الخادم رامي عطالله، باسم دياكون أنطونيوس.