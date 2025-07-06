الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص تختتم المؤتمر الروحي التعليمي

اختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة قبرص اليوم، مؤتمرًا روحيًا وتعليميًا نظمته على مدار ثلاثة أيام لأبنائها الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية، تحت شعار "Transit" وذلك في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي، بمشاركة ٦٠ طفلاً وطفلة.

عطية الزمن

تمحور موضوع المؤتمر حول وعي الأطفال بعطية الزمن، باعتباره هدية من السيد المسيح تُستثمر في الحب والصلاة والنمو الروحي.

أشرف على فعاليات المؤتمر ٢٥ خادمًا وخادمة قاموا على تنفيذ البرنامج التعليمي، والروحي، والترفيهي، الذي تضمن ورش عمل تطبيقية، وتأملات في نصوص مختارة من الكتاب المقدس، ونماذج من الحياة الكنسية في التقليد القبطي الأرثوذكسي.

كما أُقيم خلال المؤتمر قداس إلهي شارك فيه جميع الأطفال والخدام، وكان فرصة روحية لتذوق الحياة الليتورجية والاقتراب من سر الإفخارستيا.

حضر المؤتمر يوميًا وشارك في فعالياته الراهب القس إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة قبرص، إلى جانب الآباء الكهنة الذين يخدمون في كنائسنا القبطية بدولة قبرص.