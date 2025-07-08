قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطل نجل شهيد.. الملازم «نور» قدم دورا بطوليا برفقة زملائه في حريق سنترال رمسيس
مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً
التعليم: مجلس النواب أقر تعديل قانون التعليم وإدراج البكالوريا من العام المقبل
هل يوجد فضل في زيارة أضرحة ومقامات آل البيت.. دار الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله
هدف الأهلي.. يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني يضم أسد الحملاوي رسميا
البكالوريا اختياري.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم
الحكومة تطمئن المواطنين بعد حريق سنترال رمسيس: كل البيانات مؤمنة بشكل كامل
سلالم هيدروليكية.. الحماية المدنية تواصل عمليات تبريد مبنى سنترال رمسيس
الأمن يداهم مركزا لعلاج الإدمان بكرداسة بعد وفاة نزيل به
الحرائق تربك المدفوعات الإلكترونية.. حريق سنترال رمسيس يعطل خدمات مالية حيوية
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرياضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: 14 ألف فرصة عمل و62 ألف مستفيد من برامج التدريب والدعم الاجتماعي

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تسير بخطى واثقة نحو تمكين المواطن وتعزيز قدراته الاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بجهود مديرية العمل في تحقيق طفرة نوعية خلال العام 2024–2025، والتي أثمرت عن توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل، واستفادة أكثر من 62 ألف مواطن من برامج التدريب والدعم والرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لتقرير إنجازات مديرية العمل الذي أعدته الدكتورة ماجدة صلاح، مدير المديرية، وتضمن جهودًا موسعة في مجالات التفتيش، التدريب المهني، الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتشغيل المحلي والخارجي.

وأوضح التقرير أن المديرية نفذت 418 حملة تفتيشية على 11,313 منشأة، نتج عنها تحرير 1,881 محضرًا، فضلًا عن تنفيذ 64 ندوة توعوية حضرها أكثر من 1,600 مستفيد، كما شهد مجال السلامة والصحة المهنية تنفيذ 188 حملة على 6,422 منشأة، أسفرت عن 1,834 محضر مخالفة، بالإضافة إلى 320 ندوة و29 مبادرة للتوعية استفاد منها ما يزيد على 5,500 شخص.

وفي إطار الرعاية الاجتماعية، قدمت المديرية دعمًا نقديًا بقيمة مليون و472 ألف جنيه لـ672 مستفيدًا من العمالة غير المنتظمة، ومنحًا استثنائية لحالات الوفاة بقيمة 2 مليون جنيه، ومنحًا صحية بـ929 ألف جنيه لـ253 حالة، إلى جانب منحة إصابة عمل بقيمة 20 ألف جنيه، كما تم صرف منح موسمية ومناسبات بقيمة 31 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 47 ألف عامل.

وفي مجال التدريب المهني، تم تنفيذ 20 دورة تدريبية بمركز التدريب الثابت استفاد منها 328 متدربًا، إلى جانب دورات متنقلة في التفصيل والخياطة في قرى أبيوها وقلندول استفاد منها 225 متدربًا.

وفي مجال التوظيف، نُظم ملتقى توظيفي بالتعاون مع القوات المسلحة وفر 4,000 فرصة عمل، وآخر بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية أتاح 654 فرصة، كما وفرت المديرية 2,682 عقد عمل في الأردن و3 في اليونان، إضافة إلى 6,141 فرصة عمل محلية، بينما بلغ عدد المعينين طبقًا لكعوب العمل المرتدة 14,272، من بينهم 149 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم إصدار أكثر من 6 آلاف شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة.

وفي مجال شؤون المرأة والطفل، تم تنفيذ 36 ندوة توعوية لـ807 مستفيدين، حول قضايا النوع الاجتماعي ومكافحة عمل الأطفال، إلى جانب تنفيذ 12 حملة ميدانية.

وشدد محافظ المنيا على أهمية مواصلة تطوير أداء العاملين داخل المديرية، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في العاصمة الإدارية والدقي، إلى جانب ورش عمل مع وزارة العمل ومنظمات دولية، بهدف تأهيل القيادات الوسطى ومفتشي التشغيل، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتطور.

محافظ المنيا وظائف العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

طيران

بعد عطل الإنترنت والاتصالات.. الطيران تعلن جدولة 69 رحلة جوية وإقلاع 36

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

ترشيحاتنا

أحمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان: كنت على أعتاب الزمالك.. وموسيماني سبب رحيلي عن الأهلي

ميلان

ميلان يرسم ملامح الميركاتو الصيفي| عيون على جويلا دوي وبونيفيس.. وخروج محتمل لأوكافور

أسد الحملاوي

رسميًا.. فريق روماني يضم صفقة الأهلي الفلسطيني أسد الحملاوي

بالصور

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية .. هتاكل صوابعك وراها

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

أكثر من مليون شاحنة رام قيد التحقيق بعدما دقت ناقوس الخطر

رام
رام
رام

نيسان تؤجل طرح سيارتين كهربائيتين بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية بأمريكا

نيسان
نيسان
نيسان

وداعًا للدوالي دون عمليات.. طرق فعالة لعلاج دوالي الساق في المنزل

وداعًا للدوالي دون عمليات طرق فعالة لعلاج دوالي الساق في المنزل
وداعًا للدوالي دون عمليات طرق فعالة لعلاج دوالي الساق في المنزل
وداعًا للدوالي دون عمليات طرق فعالة لعلاج دوالي الساق في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد