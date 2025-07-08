محافظ المنيا: 14 ألف فرصة عمل و62 ألف مستفيد من برامج التدريب والدعم الاجتماعي

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تسير بخطى واثقة نحو تمكين المواطن وتعزيز قدراته الاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بجهود مديرية العمل في تحقيق طفرة نوعية خلال العام 2024–2025، والتي أثمرت عن توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل، واستفادة أكثر من 62 ألف مواطن من برامج التدريب والدعم والرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لتقرير إنجازات مديرية العمل الذي أعدته الدكتورة ماجدة صلاح، مدير المديرية، وتضمن جهودًا موسعة في مجالات التفتيش، التدريب المهني، الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتشغيل المحلي والخارجي.

وأوضح التقرير أن المديرية نفذت 418 حملة تفتيشية على 11,313 منشأة، نتج عنها تحرير 1,881 محضرًا، فضلًا عن تنفيذ 64 ندوة توعوية حضرها أكثر من 1,600 مستفيد، كما شهد مجال السلامة والصحة المهنية تنفيذ 188 حملة على 6,422 منشأة، أسفرت عن 1,834 محضر مخالفة، بالإضافة إلى 320 ندوة و29 مبادرة للتوعية استفاد منها ما يزيد على 5,500 شخص.

وفي إطار الرعاية الاجتماعية، قدمت المديرية دعمًا نقديًا بقيمة مليون و472 ألف جنيه لـ672 مستفيدًا من العمالة غير المنتظمة، ومنحًا استثنائية لحالات الوفاة بقيمة 2 مليون جنيه، ومنحًا صحية بـ929 ألف جنيه لـ253 حالة، إلى جانب منحة إصابة عمل بقيمة 20 ألف جنيه، كما تم صرف منح موسمية ومناسبات بقيمة 31 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 47 ألف عامل.

وفي مجال التدريب المهني، تم تنفيذ 20 دورة تدريبية بمركز التدريب الثابت استفاد منها 328 متدربًا، إلى جانب دورات متنقلة في التفصيل والخياطة في قرى أبيوها وقلندول استفاد منها 225 متدربًا.

وفي مجال التوظيف، نُظم ملتقى توظيفي بالتعاون مع القوات المسلحة وفر 4,000 فرصة عمل، وآخر بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية أتاح 654 فرصة، كما وفرت المديرية 2,682 عقد عمل في الأردن و3 في اليونان، إضافة إلى 6,141 فرصة عمل محلية، بينما بلغ عدد المعينين طبقًا لكعوب العمل المرتدة 14,272، من بينهم 149 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم إصدار أكثر من 6 آلاف شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة.

وفي مجال شؤون المرأة والطفل، تم تنفيذ 36 ندوة توعوية لـ807 مستفيدين، حول قضايا النوع الاجتماعي ومكافحة عمل الأطفال، إلى جانب تنفيذ 12 حملة ميدانية.

وشدد محافظ المنيا على أهمية مواصلة تطوير أداء العاملين داخل المديرية، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في العاصمة الإدارية والدقي، إلى جانب ورش عمل مع وزارة العمل ومنظمات دولية، بهدف تأهيل القيادات الوسطى ومفتشي التشغيل، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتطور.