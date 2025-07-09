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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا : تمكين المرأة ودعم الأسرة حجر الأساس لبناء مجتمع قوي

محافظ المنيا خلال الفاعليات
محافظ المنيا خلال الفاعليات
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي ينظمها مركز خدمات المرأة والطفل بمدينة المنيا الجديدة،في إطار المبادرة الرئاسية “معًا بالوعي نحميها” برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.

أكد المحافظ أن المبادرة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر وعياً بدور المرأة المصرية فى حماية وتعزيز قدراتها وتمكينها من المشاركة الفعالة في دعم سياسات الدولة وتحقيق التكاتف الوطني بصفتها الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع، الى جانب نشر الوعي الوطني، وضمان مشاركتها المجتمعية فالوعي هو القوة الحقيقية، وأن المرأة الواعية تصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا لها ولوطنها.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم كل ما يخدم استقرار الدولة ويعزز تماسك المجتمع وتوعيته بقضايا الأمن القومي والموضوعات الاجتماعية، مثمناً دور برامج الحماية المجتمعية كجزء أساسي من استراتيجية بناء الوعي وتمكين الأفراد من حياة أكثر استقرارًا، من خلال مبادرات مثل (تكافل وكرامة) التي تدعم الأسر الأكثر احتياجًا وبرامج التأمين الصحي الشامل التي تضمن الرعاية الطبية للجميع، ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال التي تعزز الوعي الاقتصادي.

وأعرب اللواء "كدوانى" عن تقديره للتعاون المثمر بين الجهات المنظمة لتقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال رفع مستوى الخدمة الطبية ، مؤكداً أن تمكين المرأة ودعم الأسرة يمثلان حجر الأساس لبناء مجتمع قوي ومستقر، الأمر الذى يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن ،لافتاً إلى أهمية دور الأسرة، وخاصة الأم، في تشكيل وعي الأجيال الناشئة ومتابعة سلوكياتهم.

من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء على مدير ادارة الطفولة و الأمومة، أن القافلة يتم تنظيمها بالتعاون مع مديرية الصحة من خلال عيادات الصحة التخصصية، وتضم نخبة من الأطباء في تخصصات: الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجراحة العامة، العظام، الروماتيزم والتأهيل، إلى جانب خدمات التحاليل الطبية المجانية، مشيرة الى أن القافلة تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة ودعمًا مباشرًا للمرأة والطفل، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرعاية الصحية المجتمعية، كما تتضمن الفعاليات عددًا من الفقرات الفنية للأطفال وندوة توعوية للتعريف بأهداف المبادرة والخدمات المقدمة من خلالها.

وعلى هامش القافلة، كرم المحافظ عدداً من النماذج النسائية المشهود لهن بالكفاءة والإخلاص في العمل تقديرًا لجهودهن الملموسة في الارتقاء بالمحافظة وتأدية رسالتهن بإخلاص، موجهاً خالص الشكر والتقدير لكل امرأة مصرية تواصل العطاء والتضحية من أجل رفعة شأن الوطن، في تأكيد على أن دعم المرأة وتمكينها يمثل خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

حضر الفعاليات الدكتورة رشا المهدى عضو لجنة الثلاثين وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور بهاء حسن مدير ادارة المنيا التعليمية، الدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، فاطمة الزهراء على مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

محافظ المنيا فاعليات المرأة

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