قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: التاريخ سيسجل للبرلمان رصيدا ضخما من الإنجازات
الدردير ينتقد تحركات الأهلي لضم مصطفى محمد: مش زي زيزو.. ده رافضكم
المالية تعلن العمل بنظام الدفع النقدي بسبب أعطال التحصيل الإلكتروني
بالأرقام.. ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس
خارجية قطر: هدف الوسطاء هو إنهاء الحرب العبثية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة
حريق سنترال رمسيس.. ماس كهربائي يشعل قلب الاتصالات في مصر
الخارجية القطرية: المفاوضات بشأن غزة مستمرة حتى تحقيق نتائج إيجابية
الهلال الأحمر: قدمنا خدمات الإسعافات الأولية لـ 32 مصابا في حريق سنترال رمسيس
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 8-7-2025 والقنوات الناقلة
إيران تعلن عن تلقيها طلبًا أمريكيُا بعودة المفاوضات
مغادرة العائلات وإخلاء مراكزه وإغلاق الهواتف.. حزب الله يعلن حالة التأهب القصوى
جبالي: لم يغلق باب في وجه المعارضة.. وعمل المجلس تميز بتغليب المصلحة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنيا: إنجازات في قطاع الشباب والرياضة خلال عام واهتمام بالبنية التحتية

قطاع الشباب والرياضة
قطاع الشباب والرياضة
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة شهدت إنجازات غير مسبوقة في قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتوفير بيئة داعمة للنشء والشباب، وتمكين الفئات المستهدفة من المرأة وذوي الهمم.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لتقرير شامل تلقاه من مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تضمن رصدًا مفصلًا للأنشطة والمشروعات التي نُفذت خلال العام، مشيرًا إلى أن المحافظة حققت طفرة نوعية في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في القرى والمراكز.

نزل الشباب الدولي 

وتضمن التقرير افتتاح نزل الشباب الدولي بالمنيا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب تطوير الملعب القانوني والمدرجات بنادي المنيا الرياضي، وزراعة الأرضية بالنجيل الطبيعي، والانتهاء من إنشاء الصالة المغطاة الكبرى ومنشآت نادي متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة في إطار دمج ذوي الهمم بالأنشطة الرياضية.

كما شملت أعمال التطوير رفع كفاءة تسعة ملاعب خماسية، وإنشاء سورين بمركزي شباب قلندول وسمالوط، وإنشاء ملعبي “أكريليك” بنادي ناصر الفكرية ونادي الشعب  ومبنى اجتماعي بمركز شباب ديروط أم نخلة، وتطوير مركز شباب الحسابية بديرمواس، وإشهار 4 مراكز شباب جديدة بمناطق الشيخ شبيكة ونزلة تونا والشيخ تمي وأوده باشا.

وفي مجال الأنشطة المحلية، تم تنفيذ 212 فعالية تنموية ورياضية استفاد منها أكثر من 50 ألف شاب وفتاة وطفل، وشملت القوافل الرياضية، والأنشطة الكشفية، والمهرجانات الترفيهية، والدوريات، وورش التوعية، والفعاليات الخاصة بالمرأة والشباب.

أما على المستوى القومي، فقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج المركزية التي نُفذت بتكليف من الوزارة نحو 192 ألف مشارك، بواقع 1020 فعالية غطت مجالات ريادة الأعمال، والتغيرات المناخية، ومحو الأمية، والإسعافات الأولية، والاحتفالات الوطنية، ومعارض الحرف، وملتقيات التوظيف، وأنشطة الكيانات الشبابية.

وفي إطار التحفيز والتكريم، كرّم المحافظ خلال يونيو 2025 عددًا من الأبطال الرياضيين الحاصلين على مراكز أولى في بطولات الجمهورية والدولية، ومنح 108 لاعبًا ولاعبة – بينهم أبطال من ذوي الهمم – شهادات تقدير وحوافز مالية، تقديرًا لما حققوه من إنجازات رفعت اسم المنيا في المحافل الرياضية.

وشهدت أندية السكان نشاطًا ملحوظًا بتنظيم 187 جلسة توعوية تناولت قضايا مجتمعية مهمة مثل الزواج المبكر وختان الإناث وزواج القاصرات، واستفاد منها أكثر من 5600 من السيدات والشباب.

وفي مجال تدريب وتأهيل الشباب، حقق برنامج “مشواري” نجاحًا كبيرًا، حيث نُفذت 330 مجموعة تدريبية أشرف عليها 15 مدربًا، واستفاد منها نحو 9900 متدرب ومتدربة، ضمن جهود تعزيز قدرات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

كما شهد المحافظ خلال أكتوبر 2024 تسليم شهادات الرخصة الأفريقية “D” لـ60 مدربًا من مراكز الشباب والأندية، بعد اجتيازهم الدورة التدريبية المعتمدة، والتي اختُتمت فعالياتها في مايو 2025 على ملاعب نادي المنيا الرياضي.

محافظ المنيا تطوير الملاعب نزل الشباب الدولي مديرية الشباب والرياضة نادي متحدي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

وسام أبوعلي

الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي.. والوصل في الصورة

الذهب

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: "تحالف وتنمية" مبادرة رئاسية لتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة

لقاء وفد العامة للمرافق مع نظيره الجزائري

تعاون مصري - جزائري في مجال المرافق والخدمات العامة| تفاصيل

الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

"قللها".. حملة وطنية للتوعية بأضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

بالصور

عيب خطير في سيارة مازدا CX-90 يعرض سائقها لخطر قاتل

مازدا
مازدا
مازدا

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

سيارة مدفونة في قبر منذ 50 عامًا.. استخراج شيفروليه كالجديدة "بدون خدش"

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية .. هتاكل صوابعك وراها

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد