محافظ المنيا: إنجازات في قطاع الشباب والرياضة خلال عام واهتمام بالبنية التحتية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة شهدت إنجازات غير مسبوقة في قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتوفير بيئة داعمة للنشء والشباب، وتمكين الفئات المستهدفة من المرأة وذوي الهمم.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لتقرير شامل تلقاه من مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تضمن رصدًا مفصلًا للأنشطة والمشروعات التي نُفذت خلال العام، مشيرًا إلى أن المحافظة حققت طفرة نوعية في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في القرى والمراكز.

نزل الشباب الدولي

وتضمن التقرير افتتاح نزل الشباب الدولي بالمنيا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب تطوير الملعب القانوني والمدرجات بنادي المنيا الرياضي، وزراعة الأرضية بالنجيل الطبيعي، والانتهاء من إنشاء الصالة المغطاة الكبرى ومنشآت نادي متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة في إطار دمج ذوي الهمم بالأنشطة الرياضية.

كما شملت أعمال التطوير رفع كفاءة تسعة ملاعب خماسية، وإنشاء سورين بمركزي شباب قلندول وسمالوط، وإنشاء ملعبي “أكريليك” بنادي ناصر الفكرية ونادي الشعب ومبنى اجتماعي بمركز شباب ديروط أم نخلة، وتطوير مركز شباب الحسابية بديرمواس، وإشهار 4 مراكز شباب جديدة بمناطق الشيخ شبيكة ونزلة تونا والشيخ تمي وأوده باشا.

وفي مجال الأنشطة المحلية، تم تنفيذ 212 فعالية تنموية ورياضية استفاد منها أكثر من 50 ألف شاب وفتاة وطفل، وشملت القوافل الرياضية، والأنشطة الكشفية، والمهرجانات الترفيهية، والدوريات، وورش التوعية، والفعاليات الخاصة بالمرأة والشباب.

أما على المستوى القومي، فقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج المركزية التي نُفذت بتكليف من الوزارة نحو 192 ألف مشارك، بواقع 1020 فعالية غطت مجالات ريادة الأعمال، والتغيرات المناخية، ومحو الأمية، والإسعافات الأولية، والاحتفالات الوطنية، ومعارض الحرف، وملتقيات التوظيف، وأنشطة الكيانات الشبابية.

وفي إطار التحفيز والتكريم، كرّم المحافظ خلال يونيو 2025 عددًا من الأبطال الرياضيين الحاصلين على مراكز أولى في بطولات الجمهورية والدولية، ومنح 108 لاعبًا ولاعبة – بينهم أبطال من ذوي الهمم – شهادات تقدير وحوافز مالية، تقديرًا لما حققوه من إنجازات رفعت اسم المنيا في المحافل الرياضية.

وشهدت أندية السكان نشاطًا ملحوظًا بتنظيم 187 جلسة توعوية تناولت قضايا مجتمعية مهمة مثل الزواج المبكر وختان الإناث وزواج القاصرات، واستفاد منها أكثر من 5600 من السيدات والشباب.

وفي مجال تدريب وتأهيل الشباب، حقق برنامج “مشواري” نجاحًا كبيرًا، حيث نُفذت 330 مجموعة تدريبية أشرف عليها 15 مدربًا، واستفاد منها نحو 9900 متدرب ومتدربة، ضمن جهود تعزيز قدرات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

كما شهد المحافظ خلال أكتوبر 2024 تسليم شهادات الرخصة الأفريقية “D” لـ60 مدربًا من مراكز الشباب والأندية، بعد اجتيازهم الدورة التدريبية المعتمدة، والتي اختُتمت فعالياتها في مايو 2025 على ملاعب نادي المنيا الرياضي.