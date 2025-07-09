تكريم المتفوقين من طلاب الشهادة الإعدادية بإيبارشية المنيا

شهد نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، حفل تكريم المتفوقين من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية من مختلف كنائس الإيبارشية، وذلك بقاعة كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمنيا (مقر المطرانية).

الاستمرار في الجهاد والنمو

كرم نيافته خلال الحفل ١٦٠ من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية من ٧٥ كنيسة من كنائس الإيبارشية، حيث منحهم نيافته شهادات تقدير وهدايا رمزية تشجيعًا لتفوقهم وتميّزهم الدراسي والروحي، كما ألقى عليهم بعض الكلمات التشجيعية التي تحثهم على الاستمرار في الجهاد والنمو.

حضر الحفل مجموعة من الآباء كهنة الإيبارشية، وأعرب الخريجون وعائلاتهم عن شكرهم العميق لنيافة الأنبا مكاريوس على رعايته الأبوية واهتمامه المستمر بشباب الكنيسة، وأكدوا أن هذا التكريم يعد حافزًا قويًا لتحقيق المزيد من النجاح والارتباط بالكنيسة.