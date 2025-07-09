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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشاركة الكنيسة الأرثوذكسية في حفل العيد الوطني في السفارة المصرية بهولندا

الأنبا أرساني اسقف هولندا
الأنبا أرساني اسقف هولندا
ميرنا رزق

شارك نيافة الأنبا أرساني اسقف هولندا يرافقه وفد من الآباء الكهنة والاراخنة، في الاحتفال بالعيد الوطني (ذكرى ثورة ٢٣ يوليو) والذي أقامته السفارة المصرية في لاهاي بهولندا.

وكان في أستقبال نيافته والوفد المرافق السفير عماد حنا سفير مصر في لاهاي والسفيرة مريهام يوسف نائب السفير.

وفي سياق آخر ، عقد مجمع كهنة إييارشية أسوان، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها نيافته بعنوان "يوحنا المعمدان الخادم المثالي"، حيث تأمل نيافته في جزء من الإصحاح الحادي عشر في إنجيل متى، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما هنأ نيافته خلال اللقاء الآباء الكهنة الذين توافق ذكرى سيامتهم هذه الأيام.

الأنبا أرساني الأنبا أرساني اسقف هولندا الكهنة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو ثورة ٢٣ يوليو

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