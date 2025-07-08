الأنبا بشارة يفتتح الرياضة الروحية لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر

افتتح نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، الرياضة الروحية لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر.

الدعوة في الحياة

وترأس الأب المطران صلاة القداس الإلهي الافتتاحي للرياضة الروحية، وذلك ببيت عانيا، بأسيوط، حيث ألقى نيافته عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الدعوة في الحياة".

وأوضح صاحب النيافة كيف نعطى معنى لحياتنا، وكيف نكتشف الرب يسوع المسيح رفيق الدرب، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الإصغاء إلى صوت الله.

تُقام الرياضة الروحية بإشراف وتنظيم اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، تحت شعار "على خطى تلميذي عمواس"، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "ألم تكن قلوبنا متقدة". (لو 24: 32).

تضمن اليوم الأول أيضًا كلمة من الأب إسحق مرقس، المرشد العام للرياضة، تحدث فيها عن أهمية الصمت، والحوار مع الله، بهدف اكتشاف الذات.

الجدير بالذكر أن الإيبارشيات المشاركة في الرياضة الروحية هي: الإيبارشيّة البطريركية، الجيزة والفيوم وبني سويف، المنيا، أبوقرقاص وملوي وديرمواس، القوصية، وأسيوط، بحضور مسؤولي اللجنة الأسقفية للدعوات، كما تتضمن الرياضة الروحية أيضًا أوقات الصمت، والتأمل، والمشاركات الروحية، والإنجيلية.