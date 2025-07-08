الأنبا باخوم يلتقي المشاركين في المسيرة الثانية عشر لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر

التقى اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، المشاركين في المسيرة الثانية عشر لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في اللقاء الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، وخادم المسيرة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وشباب مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، حيث ألقى صاحب النيافة محاضرة بعنوان "بين رجاء ورجاء"، مؤكدًا أن الرجاء هو القوة والدافع نحو الهدف الأكبر، والغاية الأساسية للحياة.

مسيرة رجاء

تُقام فعاليات المسيرة تحت شعار "مسيرة رجاء"، في الفترة من السابع، وحتى الرابع عشر من يوليو الجاري، من أجل مساعدة الشباب البالغ عددهم مائة وثلاثين شابًا وشابة، في البحث عن دعوتهم، وتحديد أهداف حياتهم الممتلئة بالرجاء.

وتأتي المسيرة الشبابية الثانية عشر هذا العام، تزامنًا مع عام يوبيل حجاج الرجاء، الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الجامعة بمصر، والعالم أجمع، تحت عنوان "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه".