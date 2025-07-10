مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس اجتماع خدمة يسوع السجين

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع خدمة يسوع السجين بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

الوجه الحقيقي ليسوع

حضر اللقاء الأب بولس نصيف مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، وأعضاء الخدمة، حرب استمع صاحب النيافة إلى جميع الآراء، والتحديات من قِبل الخدام، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة.

كذلك، ألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الوجه الحقيقي ليسوع"، مشددًا ضرورة الاهتمام بأسر أعضاء الخدمة على كافة المستويات، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.