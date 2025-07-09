سيامة دياكون جديد بكنيسة الصليب المقدس بالمعادي

صلى نيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي وتوابعها، قداس تذكار الأعياد السيدية الثلاث الكبرى (البشارة – الميلاد – القيامة) بكنيسة الصليب المقدس بالمعادي.

سام نيافته الشماس نهرو مرزوق دياكونًا (شماسًا كاملاً) باسم “بشارة”، للخدمة في ذات الكنيسة ،وجرت السيامة وسط حضور عدد من آباء كهنة المطرانية، وشعب الكنيسة.

وفي سياق آخر، صلى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة القداس الإلهي، أمس، بكنيسة الشهيد مار جرجس والشهداء بمنطقة بهتيم التابعة للإيبارشية، وذلك ضمن فعاليات كرنڤال طفولة (٢) وهو أحد الكرنڤالات التي تنظمها اللجنة العامة لمدارس الأحد بالإيبارشية.

وعقب صلاة القداس أجاب نيافته على أسئلة المشاركين من خلال حوار خاص مع الأطفال، كما تضمن الكرنڤال أنشطة فنية وترفيهية متنوعة.

هذا وشارك في الكرنڤال ٢٤٤١ طفل وطفلة وخادم وخادمة.