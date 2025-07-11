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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حياة كريمة.. الكشف على 1452 مواطنا مجانا بقرية طهنا الجبل في المنيا

قافلة طبية
قافلة طبية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتسعى لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى مواصلة تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

القوافل طبية 

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة الطبية التي نفذتها المديرية بقرية طهنا الجبل بمقر وحدة نزلة عبيد الصحية التابعة لمركز المنيا يومي 9 و10 يوليو الجاري قدمت خدماتها الطبية لعدد 1452 مواطنًا.

وأضافت الدكتورة وفاء عادل مسؤولة القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان، وشملت تخصصات الجراحة بعدد 282 حالة، والباطنة 246 حالة، والأطفال 220 حالة، والنساء 65 حالة، والجلدية 97 حالة، والأسنان 81 حالة، وتنظيم الأسرة 17 حالة، والأنف والأذن والحنجرة 104 حالات، والعظام 340 حالة.

كما تم خلال القافلة إجراء 134 تحليلًا لعَيِّنات دم وبول وبراز، وتنفيذ 3 حالات موجات صوتية، و28 حالة أشعة سينية، إلى جانب عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 149 مترددًا، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ125 مواطنًا، وتحويل 3 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

محافظ المنيا مديرية الصحة قافلة طبية القري الأكثر احتياجًا قرية طهنا الجبل

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