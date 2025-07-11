دون إصابات.. السيطرة على حريق محدود بمحل شهير في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب بمحل بالطابق الأرضي، ببرج سكني بميدان الساعة بمدينة المنيا، وفقد تم الدفع بفرق الحماية المدنية، لإخماد الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاور دون اضرار بشرية وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وتكمن فريق الحماية المدنية من إنقاذ شاب من الموت نتيجة احتجازه بإحدى الغرف أثناء اندلاع الحريق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا باندلاع حريق ببرج سكني بميدان الساعة بمدينة المنيا.



انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين اندلاع حريق بمحل أسفل البرج، نتيجة انفجار جهاز تكييف، وماس كهرباء، تم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى باقي الوحدات السكنية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

