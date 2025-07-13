تموين المنيا يواصل حملاته المكثفة ويضبط 127 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز

واصلت مديرية التموين بالمنيا تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية، لضبط المنظومة التموينية، والحفاظ على جودة الخبز المدعم والسلع الاستراتيجية المقدمة للمواطنين.

وذلك بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 127 مخالفة تموينية متنوعة، منها 93 مخالفة للمخابز البلدية، وتضمنت المخالفات: نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، التصرف في الدقيق البلدي المدعم، غلق بدون عذر، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم حمل شهادة صحية، وعدم الالتزام بالضوابط المقررة.

حملات تموينية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات شملت أيضًا المرور على الأسواق لرصد الحالة التموينية ومدى توافر السلع الأساسية وجودتها، وأسفرت الجهود عن تحرير 34 مخالفة في مجال الأسواق، شملت لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم وجود فواتير أو شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب إدارة منشآت بدون ترخيص.

كما تم ضبط ومصادرة كميات من السجائر المهربة، وتحرير محاضر امتناع عن بيع سلع بغرض احتكارها وبيعها بأزيد من السعر الرسمي، كما أسفرت الحملات عن مصادرة كميات كبيرة من الدواجن، وزيت الطعام، والجبن، جميعها مجهولة المصدر ومشكوك في صلاحيتها.