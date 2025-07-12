تفاصيل جديدة في واقعة وفاة 4 أشقاء بإحدى قرى ديرمواس جنوب المنيا

شهدت إحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المنيا، واقعة وفاة 4 أشقاء مصابون بتشنجات واضطراب وعي وارتفاع في درجات الحرارة، وتم إيداع الجثث بمشرحة المستشفي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وقال مصدر طبي بمستشفى ديرمواس المركزي ، الأسباب الأولية وراء وفاة 4 أطفال أشقاء، بعد إصابتهم بحالة إعياء شديدة.

واكد المصدر، إن الأطفال الأربعة وصلوا إلى المستشفى بالأمس مصابون بتشنجات واضطراب وعي وارتفاع في درجات الحرارة، وتبين أنهم أصيبوا منذ عدة أيام بارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وانتشرت بينهم، ولم يأخذوا العلاج اللازم والمطلوب وعقب تدهور حالتهم وصلوا إلى المستشفى في حالات صعبة وفارقوا الحياة.

وأوضح المصدر عدم وجود أية إصابات ظاهرية عليهم أو اعتداءات، مشيراً إلى أنه من المرجح إصابتهم بفيروس أو حمى ، وهذا ما سيكشف عنه تقرير الصفة التشريحية عقب تشريح الجثامين.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وفاة 4 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المحافظة.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية ، إلى البلاغ بالقرية وتبين وفاة كل من ريم. ن 10 سنوات ، عمر. ن 7 سنوات، ومحمد. ن 11 سنه ، وأحمد 5 سنوات.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارات لنقل الجثامين والمصابين لمستشفى دير مواس التخصصي ، واودعت الجثامين بمشرحة المستشفي تحت تصرفات النيابة العامة ، والمصابين بقسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اكد مصدر طبي بمستشفي دير مواس التخصصي ، ان المصابين والوفيات نتيجة تشنجات واضطراب وعي وارتفاع في درجات الحرارة.

وكشفت التحريات الأولية وعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة .

وانتدبت جهات التحقيق مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثامين .