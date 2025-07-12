محافظ المنيا: الانتهاء من 2166 مشروعًا بنسبة تنفيذ 84% بـ حياة كريمة

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية يونيو 2025، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

وأوضح التقرير، أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى تطوير 192 قرية و 757 تابعاً داخل 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوى، وديرمواس، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق المبادرة بلغ 3199 مشروعًا، تم الانتهاء من 2166 مشروعًا حتى الآن، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 84%، ما يعكس حجم الإنجاز على أرض الواقع.

وشهد العام الأخير (يوليو 2024 – يونيو 2025) طفرة نوعية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، شملت تنفيذ توسعات وأعمال إحلال وتجديد لعدد من المحطات والمنشآت الحيوية، من أبرزها:

• إحلال وتجديد محطة مياه ديرمواس الجديدة.

• توصيل خط المياه الرئيسي لمحطة عرب الزينة لتغذية قرية الجزائري – مركز سمالوط.

• إحلال الأعمال المدنية والكهربائية بمحطة كدوان – مركز المنيا.

• استكمال أعمال محطة معالجة صرف صحي أبو قرقاص ومد شبكات مياه بقرى مركز المنيا.

• توسعات بمحطة مياه تونا الجبل السواحه – مركز ملوى.

• إحلال وتجديد محطة شارونة المرشحة بالظهير الصحراوي – مركز مغاغة.

• توريد وتركيب أجهزة قياس تسرب الكلور في 8 مراكز على مستوى المحافظة.

كما تضمن التقرير إنجازات في قطاعات متعددة، من بينها:

• البنية التحتية: تنفيذ مشروعات لرصف الطرق، تبطين الترع، وتطوير كباري الري.

• الخدمات العامة: إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، وحدات صحية، نقاط شرطة، محطات سكة حديد، وعمارات سكنية.

• الطاقة والاتصالات: تركيب مهمات كهربائية، توصيل الغاز الطبيعي، إنشاء مكاتب بريد، تمديد شبكات ألياف ضوئية، وإنشاء أبراج محمول.

وأكد اللواء كدواني أن ما تحقق من إنجازات يعكس الإرادة السياسية الصادقة لتحسين حياة المواطنين، خاصة في قرى الريف المصري، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية ومؤسسات الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة.

وقال المحافظ: ما تحقق هو نتاج عمل جماعي وجهود ميدانية حثيثة، وسنواصل المتابعة اليومية للمشروعات على الأرض لضمان جودة التنفيذ وحل أي معوقات في حينها، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.”