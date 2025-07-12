محافظ المنيا يفتتح ملتقى يوفر 2000 فرصة عمل بمشاركة 45 شركة من القطاع الخاص

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، فعاليات أكبر ملتقى توظيفي لشباب الصعيد، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بنادي المنيا الرياضي، بالتعاون مع إحدى شركات التوظيف ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة ٤٥ شركة من كبرى مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة في مختلف القطاعات والتخصصات.

شهد افتتاح الملتقى حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، بينهم الدكتورة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ونانيس الناقوري، مدير الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وجيهان رشوان، مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، إلى جانب الدكتور مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

وأكد محافظ المنيا أن الملتقى يمثل محطة مهمة ضمن سلسلة ملتقيات التوظيف التي شهدتها المحافظة خلال عام ٢٠٢٥، والتي بلغ عددها ٥ ملتقيات، أبرزها ملتقى نادي الواي وملتقى مديرية الشباب، لافتًا إلى الإقبال الكبير من الشباب على تلك الفعاليات، ما يعكس وعيهم بأهمية الاندماج في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، عبر خلق فرص عمل حقيقية، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار في الطاقات البشرية.

من جانبه، أوضح الدكتور مندي عكاشة أن الملتقى يأتي في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة لتعزيز سياسات التشغيل وتمكين الشباب، من خلال الربط المباشر بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن الفعاليات تُسهم في دعم خطة الدولة للحد من البطالة وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

وعلى هامش الملتقى، تفقد محافظ المنيا معرضًا للحرف التراثية والمشروعات الصغيرة، أُقيم بالتوازي مع الفعالية، بمشاركة عدد من الشباب من بينهم ذوي الهمم، في خطوة تهدف إلى دعم ثقافة العمل الحر وتشجيع ريادة الأعمال، وفتح قنوات تسويقية للمنتجات المحلية.