التفاصيل الكاملة لمصرع 3 أشقاء وإصابة آخر بديرمواس بالمنيا

ننشر التفاصيل الكامله لوفاة 3 أطفال أشقاء، بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، حيث تم إيداع الجثامين بمستشفى ديرمواس المركزي للوقوف على أسباب الوفاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد. ن 11 سنة، عمر. ن 7 سنوات، ريم. ن 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد بحالة اعياء شديدة.



وقال مصدر طبي بالمستشفى إنه تم إيداع الجثامين بمشرحة المستشفى، تمهيداً لصدور قرار التشريح والوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، خاصة في ظل عدم إعلان الأسرة سبب محدد للوفاة، وفور صدور تقرير الصفة التشريحية سيتم الإعلان عن سبب الوفاة، مؤكداً عدم ظهور إصابات ظاهرية على الأطفال المتوفين أو تعرضهم لحادث.