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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس البنك الزراعي ومحافظ المنيا يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل المنتفعين بأراضي أملاك الدولة

البنك الزراعى
البنك الزراعى
أحمد عبد القوى

التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في مكتبه بديوان عام المحافظة، ضمن جولة لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك بمحافظات الصعيد، لتعزيز سبل التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بهدف دعم جهود التنمية الزراعية وتعزيز قدرات المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك سعياً لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

حضر اللقاء سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، وعاطف صابر، الرئيس التنفيذي للمشروعات والعمليات المصرفية، وإبراهيم عطي، الرئيس التنفيذي للفروع، والشريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، وأمجد فارس، رئيس مجموعة الوجه القبلي، وفتحي هلال، رئيس قطاع المنيا، وعدد من رؤساء القطاعات بالبنك الزراعي المصري، ومن المنيا الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد.

وخلال اللقاء، وقع محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بروتوكول تعاون بهدف تمويل المنتفعين والمزارعين والمستثمرين الزراعيين الحاصلين على أراضي من أملاك الدولة، في خطوة داعمة لجهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وخلق مجتمعات زراعية جديدة عقب تقنين أوضاع تلك الأراضي.

ووفقا للبروتوكول، يقوم البنك الزراعي بتقديم حزمة من التمويلات الميسّرة للمنتفعين من أراضي أملاك الدولة، وفقًا للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك، لشراء مستلزمات الإنتاج، والآلات والمعدات الزراعية، وحفر الآبار، وإنشاء شبكات الري الحديث، لتمكينهم من استصلاح الأراضي، بما يعزز الكفاءة الإنتاجية لصغار المزارعين، ويعظم العائد من تلك الأراضي، عند تحويلها من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.

وضمن فعاليات زيارته لمحافظة المنيا، شهد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، احتفال المحافظة بتسليم 130 سيارة ميكروباص، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة احلال السيارات الربع نقل "البيك أب" التي تعمل في نقل الركاب، والتي يمولها البنك بهدف تطوير وسائل النقل الجماعي في المحافظة، وتوفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين بما يحسن من جودة الحياة في القرى ورفع مستوى معيشة المواطنين.

كما قام رئيس البنك الزراعي المصري بتسليم السائقين المنتفعين من تلك المبادرة كوبونات وقود، وكروت “ميزة” مسبقة الدفع، وهدايا رمزية أخرى، دعماً لهم لتحفيزهم على العمل، وهو ما قوبل بسعادة بالغة من السائقين الذين أعربوا عن امتنانهم لإدارة البنك لتوفير جميع التسهيلات لتمكينهم من امتلاك وسائل نقل آمنة وحضارية.

وخلال الاحتفال، أكد أبو السعود أهمية مبادرة إحلال السيارات الربع نقل “البيك أب” واستبدالها بسيارات ميكروباص جديدة، لتوفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين حمايةً لأرواح الأبرياء الذين يستخدمون تلك السيارات في تنقلاتهم بين قرى ومدن المحافظة، وذلك من خلال برامج تمويل ميسرة ومميزات للسائقين، وبفائدة سنوية بسيطة، على أن يتم سداد باقي المبلغ بأقساط شهرية متساوية لمدة 7 سنوات، بهدف دعم أصحاب وسائقي سيارات "البيك أب" ومساعدتهم على شراء السيارات الميكروباص الجديدة للوفاء بالتزاماتهم.

وأشاد بالتعاون بين البنك والمحافظة، بهدف تعظيم الاستفادة من مساهمات البنك في تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المحافظة.

وأشار أبو السعود إلى أن البنك يقوم من خلال هذه المبادرة بتمويل إحلال السيارات بقروض ميسرة وتسهيلات كثيرة غير مسبوقة ضمن جهود التعاون بين البنك ومحافظة المنيا، بما يحقق الرعاية الاجتماعية لمالكي السيارات ويساهم في زيادة دخلهم، علاوة على مساعدتهم للالتزام بقرارات المحافظ وإدارات المرور، وإلغاء الاعتماد علي تلك السيارات كوسيلة مواصلات لنقل الركاب بين القرى والمدن، حرصاً على توفير الراحة والأمان للركاب، إضافة للبعد البيئي للمبادرة نظراً لأن هذه السيارات تعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي وبنزين" بما يسهم في تحسين وحماية البيئة من خلال إتاحة سيارات تستخدم مصادر نظيفة واقتصادية للطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي تماشياً مع توجهات الدولة.

من جانبه، أكد محافظ المنيا،  أن هذه المبادرة تمثل نقطة تحول محورية في قطاع النقل الجماعي بالمحافظة، وتُعد تتويجًا لخطة شاملة انطلقت مرحلتها الأولى في فبراير الماضي، بهدف توفير وسائل مواصلات حضارية وآمنة، تليق بمكانة “عروس الصعيد” وبحقوق مواطنيها في وسيلة انتقال تحفظ الكرامة وتحمي الأرواح.

وأوضح كدواني أن نتائج تلك المبادرة بدأت تؤتي ثمارها، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن انخفاض معدلات الحوادث بنسبة 40% خلال الشهور الأخيرة، كما سجلت المنيا “صفر حوادث” تتعلق بسيارات البيك أب خلال شهري أبريل ومايو، بعد حظر استخدامها في نقل الركاب، ما يؤكد نجاح المبادرة وفاعليتها في حماية أرواح المواطنين.

بنك زراعى محافظة

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