مدرسة تكنولوجية جديدة لدعم التعليم الفني وربط الخريجين بسوق العمل بالمنيا

وافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على دخول مدرسة سمارت للتكنولوجيا التطبيقية بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، الخدمة التعليمية اعتبارًا من العام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

وتُعد المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم الفني المطور بالمحافظة، حيث تهدف إلى إعداد كوادر فنية شابة في تخصصات تكنولوجية حديثة تشمل: حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT)، وتصنيع وتجميع البوردات الإلكترونية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات صناعية متخصصة تتيح للطلاب فرص تدريب عملي داخل المصانع وفرص توظيف بعد التخرج.

وفي هذا السياق، أكد صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية تقدم كافة سبل الدعم لهذا النوع من المدارس التي تمثل بديلًا عصريًا للتعليم الثانوي العام، وتسهم في إعداد خريجين قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يشهد تطورًا غير مسبوق بدعم مباشر من القيادة السياسية والوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة أن مدرسة “سمارت” ستعمل ضمن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمدة، والتي توفر للطلاب:

• مناهج دراسية حديثة بالشراكة مع القطاع الصناعي

• تدريبًا عمليًا منتظمًا داخل المصانع

• حوافز تدريب شهرية

• فرص توظيف مضمونة بعد التخرج

• بيئة تعليمية تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا

• إمكانية استكمال الدراسة الجامعية في كليات التكنولوجيا والمعاهد الفنية العليا

🔹 رابط التقديم الإلكتروني لمدرسة “سمارت” وكافة مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

https://dualedu.moe.gov.eg