نتنياهو مش عايز سلام.. أحمد موسى يفضح مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مخطط تهجير الفلسطينيين هو الأخطر في الوقت الحالي، مضيفا:" الهدف هو مصر ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتنياهو لما راح واشنطن مش رايح عشان سلام خالص".

وتابع :" نتنياهو راح واشنطن من أجل إعادة ترتيب المنطقة والشرق الأوسط وتحقيق الأطماع الإسرائيلية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل طرحت خطة من اجل جمع 700 الف فلسطيني في منطقة صغيرة في رفح الفلسطينية ".

ولفت :" موقف مصر من تهجير الفلسطينين ثابت لا يتغير وهو رفض التهجير".