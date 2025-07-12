أحمد موسى : منذ قبل 2011 كان النشطاء يقومون بتهويل الأحداث في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه قبل 2011 وفي الفترة من 2004 و2005 بدات في مصر صحف وقنوات ونشطاء يتحدثون عن الدولة المصرية .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بدأوا يتحدثون عن أي حدث يحدث في محافظات مصر ويتم العمل على تكبير الحدث ".

وتابع موسى :" منذ 2005 كان فيه ناس بتستغل حاجة الناس وكان هناك صحف ونشطاء وقنوات يتحدثون عن مختلف القضايا وبيسخنوا الأوضاع بكل مبالغ فيه ".

وأكمل " بعد يناير 2011 النشطاء كانوا يتحالفون مع جماعة الإخوان الإرهابية من أجل تهويل الأمور في مصر ونشر الفوضى وزرع الفتنة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إحنا كنا عايشين الفترة دي وكنت بكتب عن هؤلاء وبشتبك معهم كلهم ".