أحمد سعد يكشف كواليس أغنيته الجديدة حبيبي ياه ياه مع عفرتو ومروان موسى

كشف الفنان أحمد سعد عن كواليس تسجيل أغنيته الجديدة «حبيبي ياه ياه»، والتي تأتي ضمن ألبومه المنتظر «بيستهبل»، في تعاون يجمعه مع نجمي الراب عفرتو ومروان موسى.

ونشر سعد عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، صورًا من داخل الاستوديو خلال تسجيل الأغنية، حيث ظهرت أجواء مرحة وعفوية بينه وبين مروان موسى وعفرتو.

الأغنية من كلمات "فلبينو"، وألحان أحمد سعد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن المنتظر أن تُطرح خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة الألبوم الجديد الذي يشهد تنوعًا موسيقيًا واضحًا وتعاونات غير تقليدية بين سعد وعدد من فناني الراب.