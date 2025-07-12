يورجن كلوب: لا أستطيع تجاوز صدمة رحيل جوتا

عبر يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، عن حزنه العميق وعدم قدرته على استيعاب صدمة وفاة ديوجو جوتا، مهاجم الفريق ومنتخب البرتغال، مؤكدا أنه لا يزال يعيش لحظات من الذهول منذ وقوع الحادث المفجع.

وقال كلوب، في تصريحات أدلى بها على هامش حفل أُقيم مساء الجمعة: "بصراحة، لا أعلم كيف أتعامل مع هذه الصدمة.. أشعر بالعجز التام عن التعبير عما بداخلي، لا تزال المشاعر مختلطة والواقع صعب التصديق".

وكان جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، قد لقي مصرعه في 3 يوليو الجاري، برفقة شقيقه أندريه سيلفا، في حادث سير مأساوي وقع في إسبانيا، بعد أن انفجر أحد إطارات سيارتهما من نوع لامبورغيني، ما أدى إلى انحرافها واشتعال النيران بها.

وأضاف كلوب: "جوتا لم يكن مجرد لاعب موهوب، بل كان إنسانا رائعا، تعرفت على أسرته عن قرب وأعلم كم فقدوا برحيله.. أثق أن ليفربول سيواصل دعم عائلته بكل الطرق الممكنة".

وكان جوتا قد احتفل بزواجه من شريكته روت كاردوسو قبل الحادث بأيام، وترك خلفه ثلاثة أطفال.

وفي لفتة وفاء مؤثرة، أعلن نادي ليفربول رسميا حجب القميص رقم 20 من جميع الفئات العمرية، تكريما لنجمه الراحل، بعد التنسيق الكامل مع أسرته.