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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن كأس العالم للأندية.. تفاصيل

كأس العالم للانديه
كأس العالم للانديه
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا عن بطولة كأس العالم للأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"بطل كأس العالم للأندية هو ........ ؟".

ويرى إنزو فيرنانديز، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، أن درجات الحرارة المرتفعة خطيرة للعب فيها، مشيرًا إلى أن الحرارة الشديدة في الولايات المتحدة الأمريكية جعلته يشعر بالدوار.


وقدمت النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقًا، والتي تُختتم يوم الأحد بمواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان في النهائي على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، أداءً رائعًا على أرض الملعب، لكن المخاوف بشأن سلامة اللاعبين وضعف الحضور الجماهيري في الولايات المتحدة أثارت جدلًا.


وأقيمت مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء بين تشيلسي وفلومينينسي، الساعة 3 مساءً، إذ شهدت ولاية نيوجيرسي ارتفاعًا في درجات الحرارة تجاوز 35 درجة مئوية بالتوقيت المحلي، مع نسبة رطوبة تجاوزت 54%، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار تحذير.


وكان ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المدن التي تستضيف كأس العالم للأندية نقطة محورية في البطولة، التي تُعتبر بمثابة اختبار لكأس العالم للرجال العام المقبل.


وقال إنزو فيرنانديز في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "بصراحة، الحرارة لا تُصدق، في اليوم الآخر، اضطررت للاستلقاء على الأرض لأنني شعرت بدوار شديد".


وتابع: "اللعب في هذه الحرارة خطير للغاية، إنه خطير للغاية، علاوة على ذلك، بالنسبة للمشاهدة، وللأشخاص الذين يأتون للاستمتاع بالملعب، ولمن يشاهدونه في المنزل، اللعبة، وسرعتها، ليست كما كانت، كل شيء يصبح بطيئًا للغاية".


واختتم: "حسنًا، دعونا نأمل أن يغيروا جدول المباريات العام المقبل، على الأقل حتى تظل مباراة كرة قدم جميلة وجذابة، أليس كذلك؟".

كاس العالم للاندية العالم للأندية نجوم الكورة

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