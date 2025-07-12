مجدي عبد الغني يشوق متابعيه لـ حلقة برنامجه اليوم

شوق الإعلامي مجدي عبد الغني متابعيه لـ حلقة برنامجه “ملعب البلدوزر”اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"النهاردة حلقة مميزة مع كابتن مجدي عبدالغني

وضيوف الحلقة:

ك/ أسامة حسن – لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق

ك/ مصطفى عفروتو – لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق

ك/ محمود عبد الحكيم – لاعب المصري ومنتخب مصر السابق

#ملعب_البلدوزر #مجدي_عبدالغني #تحليل_رياضي #الكرة_المصرية #الميركاتو #الدوري_المصري".

وفي اطار اخر، رغم مرور أكثر من شهر على إعلان رحيله عن الأهلي، لا يزال الغموض يكتنف مستقبل النجم التونسي علي معلول، أحد أبرز من ارتدوا القميص الأحمر في العقد الأخير، فبعد 42 يوما من البيان العاطفي الذي أعلن فيه نهاية رحلته داخل جدران القلعة الحمراء، لم يكشف معلول حتى الآن عن وجهته القادمة.

وبحسب تقارير أخبارية، تلقى التونسي علي معلول عدة عروض من أندية خليجية خلال الفترة الماضية، غير أن هذه العروض لم ترتق لتطلعاته، سواء على الصعيد الفني أو الشخصي، ما دفعه لتأجيل قراره النهائي بشأن مستقبله الكروي، انتظارا لعرض يليق بتاريخه

في 31 مايو الماضي، دون علي معلول سطور الوداع على حساباته الرسمية بمواقع التواصل، معلنا انتهاء رحلته التي استمرت تسع سنوات داخل النادي الأهلي، حيث كتب رسالة مؤثرة لجماهير الفريق قال فيها:"تم إبلاغي رسميا بانتهاء مشواري مع الأهلي، جمهور الأهلي العظيم، كنتم دائما سندي وعائلتي، وهتافكم كان لي الأمل والدافع، منذ أن وصلت إلى القلعة الحمراء في صيف 2016، لم أوقع عقدا مع ناد بل دخلت في عهد مع أمة اسمها الأهلي".