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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استخراج 438 ألف كارت فلاح وتوزيع 95 ألف طن أسمدة بالمنيا

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي قطاع الزراعة اهتمامًا بالغًا وغير مسبوق، باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، في ظل نهج تنموي متكامل ومستدام يهدف إلى النهوض بالريف المصري وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، باعتباره شريكًا أصيلًا في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح المحافظ أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو دعم وتحديث القطاع الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة دقيقة من دولة رئيس مجلس الوزراء، من خلال التوسع في البرامج الاستراتيجية والمشروعات القومية، مؤكداً  أن المنيا تُعد من المحافظات الزراعية الكبرى.

وتتصدر إنتاج العديد من المحاصيل الاستراتيجية، من بينها القمح، والبصل، والثوم، وبنجر السكر، والذرة، والفول البلدي، وفول الصويا، والسمسم، والفول السوداني، إلى جانب النباتات الطبية والعطرية والعنب التصديري الذي غزا الأسواق الأوروبية والعالمية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية يونيو 2025 شهدت طفرة نوعية في إنجازات القطاع الزراعي بالمحافظة، حيث تم استخراج 438,130 كارت فلاح ذكي ضمن خطة الدولة لضبط منظومة الدعم وضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 95 ألف طن من الأسمدة خلال الموسمين الصيفي والشتوي، وسط تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية لمنع التلاعب وضمان الشفافية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تتكامل مع خطط تحديث الزراعة من خلال تبني مفاهيم الزراعة الذكية والمستدامة، ورفع كفاءة الإرشاد الزراعي، وتعظيم العائد الاقتصادي لصغار المزارعين، خاصة في قرى ومراكز الريف ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي تقريره حول جهود المديرية، أوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أنه تم تنفيذ 200 مدرسة حقلية، و150 تجربة إيضاحية، وتنظيم 1400 ندوة إرشادية، و9 آلاف تدريب فني وزيارة حقلية، استفادت منها نحو 30 ألف سيدة في مجالات ريادة الأعمال وتمكين المرأة الريفية. كما تم إصدار 20 ترخيصًا لصوب زراعية لإنتاج شتلات الخضار، وإجراء 30 معاينة لمساحات زراعة العنب والموز، وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة في مجالات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي ومكافحة الآفات، بالتعاون مع المعمل المركزي للنخيل.

وأشار التقرير إلى معالجة 4,394 فدانًا من الآفات الحشرية، و2,644 فدانًا من الأمراض النباتية، وتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض على مساحة تجاوزت 300 ألف فدان، إلى جانب تنظيم 65 ندوة توعية للمزارعين، كما شملت الجهود تطهير 637 كيلومترًا من المساقي، و50 كيلومترًا من المصارف، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صرف على مساحة 3,151 فدانًا، وجمع 224 عينة لتحليل التربة.

وفي مجال الإنتاج الحيواني، تم إصدار 68 ترخيصًا لمزارع الماشية والدواجن، و85 ترخيصًا لمحال بيع الأعلاف، و5 تراخيص تشغيل لمناحل تضم نحو 2,500 خلية نحل، كما تم تحصين أكثر من 20 ألف رأس من الأبقار ضد الجلد العقدي، و18 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد الجدري، ضمن الحملات القومية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.
 

المنيا محافظ المنيا كارت الفلاح

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