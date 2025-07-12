الري توضح سبب انقطاع المياه عن ترعة كفر الصالحين بالمنيا

علق المهندس إبراهيم أحمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، على شكاوى الفلاحين في مركز العدوة بشأن انقطاع المياه، خاصة في ترعة كفر الصالحين، موضحًا أن المحافظة تعمل وفق نظام المناوبات في توزيع المياه.

وأشار «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم، إلى أن محافظة المنيا تضم زمامًا زراعيًا يبلغ 608 آلاف فدان، ويخدمها 801 ترعة بطول إجمالي يصل إلى 3760 كيلومترًا، مضيفًا أن المحافظة تتبع نظام الموجات الثلاثية، حيث يتم تشغيل المياه لمدة 5 أيام متتالية، يعقبها توقف لمدة 10 أيام.

وأوضح أن الشكوى المقدمة من أهالي مركز العدوة تتعلق بترعة كفر الصالحين، مؤكدًا أن اليوم هو الرابع ضمن أيام تشغيل المياه، وأنه منذ بداية شهر يوليو دخلنا فترة "أقصى الاحتياجات المائية"، ويتم ضخ أعلى كميات ممكنة من المياه في الترع، لتلبية احتياجات الأراضي الزراعية خلال فصل الصيف.