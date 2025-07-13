بعد وفاة 4 أشقاء بالمنيا.. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائي

انهالت الأخبار السيئة التي ضربت عائلة بمركز ديرمواس بالمنيا، بوفاة الحالة الرابعة، أحمد ناصر، عمره 5 سنوات، داخل مستشفى ديرمواس التخصصي، وذلك بعد وفاة ثلاثة من أشقائه الذين فارقوا الحياة بمرض الالتهاب السحائي، خلال الساعات القليلة الماضية.

معلومات حول الالتهاب السحائي

التهاب السحايا هو التهاب يصيب الطبقات الواقية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي (السحايا)، يمكن أن تسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وبعض الحالات غير المُعدية التهاب السحايا، تشمل أعراضه الحمى، والصداع الشديد، وتيبس الرقبة، والغثيان، والتقيؤ، وحساسية الضوء، إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب السحايا، فتوجه إلى قسم الطوارئ فورا

ما هي أعراض التهاب السحايا؟

تختلف أعراض التهاب السحايا لدى الرضع عنها لدى الأطفال والبالغين، في التهاب السحايا البكتيري، قد تظهر الحمى والصداع وتيبس الرقبة فجأة، وقد تتفاقم الحالة بسرعة.

أعراض التهاب السحايا عند الأطفال والبالغين

تصلب الرقبة.

الغثيان أو القيء.

حساسية للضوء (رهاب الضوء).

ارتباك أو حالة ذهنية متغيرة.

نقص الطاقة (الخمول)، النعاس الشديد أو صعوبة الاستيقاظ.

فقدان الشهية.

بقع صغيرة مستديرة تشبه الطفح الجلدي ( بقع نقطية ).

علامات وأعراض التهاب السحايا عند الأطفال

قد لا يعاني طفلك من أعراض التهاب السحايا نفسها التي يعاني منها البالغون (مثل الصداع، وتيبس الرقبة، والغثيان)، وقد يكون من الصعب تحديد ذلك حتى لو كان كذلك، من علامات التهاب السحايا التي يمكنكِ البحث عنها لدى الأطفال:

انتفاخ "النقطة الناعمة" (اليافوخ) على رأس الطفل.

سوء الأكل.

النعاس أو صعوبة الاستيقاظ من النوم.

انخفاض الطاقة أو الاستجابات البطيئة (الخمول).

المصدر Cleveland clinic