قال ماهر نقولا الفرزلي، مدير المعهد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، إن أصحاب الأملاك والثروات ورؤوس الأموال في فرنسا يواجهون ضغوطًا ضريبية مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أن معدلات الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات في معظم دول الاتحاد الأوروبي تجاوزت المستويات المناسبة، بما يضعف قدرتها على المنافسة مع الولايات المتحدة والصين.

الضرائب المرتفعة تضعف تنافسية أوروبا أمام أمريكا والصين

وأضاف الفرزلي، خلال مداخلة في برنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن تقييم النظام الضريبي الفرنسي يجب أن يتم في ضوء المقارنة مع الدول المجاورة، موضحًا أن نحو 70 إلى 80% من دول الاتحاد الأوروبي تفرض معدلات ضريبية مرتفعة على الأفراد والشركات، تتجاوز الحدود الملائمة للمنافسة الاقتصادية.

وأشار مدير المعهد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي إلى أن رؤوس الأموال لم تعد تعرف الحدود منذ بدايات الثورة الصناعية، قبل نحو 500 أو 600 عام، مؤكدًا أن طبيعتها تقوم على حرية الحركة والانتقال بين الدول، وهو ما يجعل محاولات تقييدها أو منع خروج الأموال إلى الخارج أمرًا بالغ الصعوبة.

ولفت إلى أن الحكومة الفرنسية، بمختلف توجهاتها السياسية، سواء كانت يسارية أو يمينية أو وسطية، تواجه قيودًا تحد من قدرتها على التحرك في الملف الاقتصادي والضريبي، معتبرًا أن هامش تحركها بات مقيدًا بنسبة تتراوح بين 70 و80%.