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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر .. أدوية لا يجب تناولها مع الشاي أو القهوة

ادوية
ادوية
نهى هجرس

العادة تناول الدواء مع الماء، ولكن هناك أيضًا أشخاص من يفضلون تناول أدويتهم مع قهوة أو شاي الصباح، ولتجنب شرب الماء مباشرة بعد القهوة او الشاي.

ولكن، هل تعلم أن بعض الأدوية قد تتفاعل بشدة مع الشاي/القهوة، بل وقد تُسبب ردود فعل تحسسية أو آثارًا جانبية؟ إليك بعض الأدوية التي يجب تجنبها مع الشاي أو القهوة.

- أدوية الغدة الدرقية

تُستخدم أدوية الغدة الدرقية مثل ليفوثيروكسين لعلاج قصور الغدة الدرقية، وهي حالة لا ينتج فيها جسمك ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، وعند تناولها مع الشاي أو القهوة يصعب على جسمك امتصاص الدواء لذلك يفضل الانتظار ساعه بعد تناول الدواء 

- أدوية الربو 

بعض أدوية الربو، مثل الثيوفيلين، تُشبه الكافيين كيميائيًا، عند تناول القهوة أو الشاي مع هذه الأدوية، قد يزيد ذلك من خطر الآثار الجانبية، كالتوتر وسرعة ضربات القلب وحتى النوبات، إذ يعتبرها الجسم جرعة مضاعفة.

- مضادات الاكتئاب

تتفاعل بعض مضادات الاكتئاب مع القهوة والشاي بطرق مختلفة، على سبيل المثال، قد ترتبط التانينات الموجودة في القهوة والشاي ببعض مضادات الاكتئاب، مما يُصعّب امتصاصها من قِبل الجسم، هذا قد يُقلل من فعالية الدواء، كما أن بعض مضادات الاكتئاب تتنافس مع الكافيين على نفس الإنزيمات في الكبد، مما قد يزيد من الآثار الجانبية، مثل القلق والأرق وتسارع نبضات القلب .

المصدر times of india 

ادوية علاج الربو مع الشاي علاج الغدة الدرقية

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