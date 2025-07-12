ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

تعد حالة انخفاض ضغط الدم فى نفس الوقت الذي تزيد فيه سرعة ضربات القلب من الحالات النادرة التى لا تحدث لعدد كبير من الأشخاص ولكنها يمكن أن تشكل خطورة كبيرة فى بعض الأحيان.

تزداد الإصابة بهذا المزيج أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو بعد الوقوف بسرعة كبيرة حيث أن ضغط الدم ينخفض، والقلب ينبض بسرعة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” يشرح أخصائي نظم القلب الدكتور تايلر تايجن ما يعنيه ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.

أعراض سرعة ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم



عندما لا يتدفق دمك بكفاءة، فقد يحرم أعضاءك وأنسجتك من الأكسجين ويجب عليك أن تعرف المعلومات اللازمة عن اعراض هذه الحالة لكى تتمكن من اكتشافها في اللحظة المناسبة

تشمل علامات ارتفاع معدل ضربات القلب مع انخفاض ضغط الدم ما يلي:

ضيق في التنفس

الدوار

خفقان القلب

ألم صدر

دوخة

تعب

غثيان



عدم وضوح الرؤية

تنبيه:

إذا تُركت دون علاج، فقد يُسبب تسارع النبض وانخفاض ضغط الدم إغماءً ويحدث الإغماء، المعروف أيضًا باسم الإغماء ، لأسباب عديدة ما لم تُشخَّص بحالة تُسبب الإغماء، مثل متلازمة عدم انتظام دقات القلب الوضعي الوضعي ، فتعامل مع فقدان الوعي كحالة طبية طارئة. فالوقاية خير من العلاج.

متى يصبح هذا المزيج سببا للقلق



إن نوبة انخفاض ضغط الدم اللحظية وارتفاع معدل ضربات القلب، والتي لها سبب واضح (مثل الوقوف بسرعة كبيرة)، لا تستدعي القلق ولكن إذا استمرت لفترات طويلة، أو تكررت، فمن المهم استشارة الطبيب.

إذا تركت دون علاج، فإن مشاكل نظم القلب التي تؤثر على الحجرة العلوية للقلب (الأذين) يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية أو قصور القلب أو الوفاة.