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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري .. وهذه أهم أعراضه

الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري
اسماء محمد

يعد الإجهاد الحراري من المشكلات الصحية الخطيرة الشائعة خلال فصل الصيف حيث تعرض الانسان لمضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة.

يمكن أن يحدث الإجهاد الحراري في الأماكن المغلقة في أي وقت لا يستطيع فيه الجسم تبريد نفسه، حتى في البيئات الباردة و إذا كانت الملابس الواقية تحبس الحرارة، فقد يتعرض العمال للخطر.

ووفقا لما جاء فى موقع “wsps ” نكشف لكم أهم أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه.

ضربة الشمس

الوقاية من الإجهاد الحراري

وفيما يلي خمس نصائح وقائية فعالة تحمى من الاجهاد الحراري.

ارتدِ ملابس تسمح بمرور الهواء. يساعد القطن أو غيره من الأقمشة الفضفاضة المنسوجة على امتصاص الرطوبة وتبريد الجسم بالتبخر.


توفير أماكن للترطيب حيث تساعد كميات صغيرة من السوائل الباردة (وليس الباردة جدًا) على منع الجفاف والحفاظ على قدرة الجسم على التعرق.


درّب فريقك على تمييز الأعراض و  غالبًا ما يستطيع المشرفون وزملاء العمل اكتشاف علامات الإجهاد الحراري قبل أن يلاحظها الشخص المصاب.

ضربة الشمس


شجع على اتباع نمط حياة صحي فالعمال الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية يكونون أكثر قدرة على تنظيم درجة حرارة أجسامهم وتحمل الجهد المبذول.


راجع عوامل الخطر بانتظام مثل العمر، والأدوية، والظروف الصحية كلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري.


أعراض الإجهاد الحراري


قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد الحراري من الأعراض التالية:

التعرق
العطش المفرط
تقلصات عضلية مؤلمة
البول الداكن (علامة على الجفاف)
وتشمل الأعراض الأكثر خطورة ما يلي:

تعب
صداع
الدوخة أو الدوار
إغماء
الغثيان أو القيء
رؤية ضبابية
صعوبة في التركيز أو الارتباك
التعرق المفرط أو التوقف عن التعرق تمامًا


إذا لم يتم التحكم في الإجهاد الحراري، فقد يؤدي ذلك إلى ضربة الشمس، والنوبات القلبية، والإغماء وغيرها من التأثيرات الصحية الجسدية كما يمكن أن يكون ضارًا بعملك مما يتسبب في فقدان الإنتاجية.

الإجهاد الحراري أعراض الإجهاد الحراري علاج الاجهاد الحراري علامات الإجهاد الحراري صعوبة في التركيز التعرق المفرط

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