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محمد سمير يعلن اعتزال كرة القدم نهائيًا وينضم للجهاز الفني لفريق زد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد سمير يعلن اعتزال كرة القدم نهائيًا وينضم للجهاز الفني لفريق زد

محمد سمير
محمد سمير
رباب الهواري

أعلن محمد سمير، لاعب الأهلي وزد السابق، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي، مشيرًا إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد تفكير طويل، خاصة منذ الموسم الماضي، حيث بدأ يشعر بأن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة في عالم التدريب.


 

الانضمام للجهاز الفني تحت قيادة محمد شوقي

وأوضح سمير، في تصريحات تليفزيونية، أن نادي زد منحه الفرصة للانضمام للجهاز الفني بقيادة محمد شوقي، وهو ما اعتبره خطوة مهمة وسعيدة في مسيرته، مشيرًا إلى سعادته بالعمل إلى جانب أسماء كبيرة مثل محمد شوقي، الذي وصفه بـ”أخيه الأكبر”، بالإضافة إلى عادل مصطفى ووليد صلاح الدين.


 

بداية المشوار الكروي مع الأهلي

وتحدث محمد سمير عن بداياته الكروية، قائلاً إنه نشأ في صفوف النادي الأهلي وتم اختياره من قبل مصطفى يونس، حيث قضى داخل القلعة الحمراء 12 عامًا، منهم 5 سنوات في الفريق الأول، واصفًا تلك المرحلة بأنها الأفضل في حياته. كما أشار إلى أنه كان يتمنى العودة إلى الأهلي من جديد، لكن الأمر لم يحدث.


 

علاقته بلاعبي زد واستعداده للتحدي الجديد

وأكد سمير أن علاقته قوية بلاعبي زد، وهو ما سيساعده في مهمته الجديدة ضمن الجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه يسعى لاكتساب الخبرة والاستفادة من الطاقم الفني خلال الفترة المقبلة.

رأيه في انتقالات الأهلي والزمالك

وفي ختام تصريحاته، أشار محمد سمير إلى أن الأهلي سيتأثر برحيل اللاعب وسام أبو علي، لكنه يرى أن النادي قد يوافق على رحيله بسبب المقابل المادي. كما أكد أن نادي الزمالك بحاجة إلى دعم كبير، قائلاً إن الفريق يحتاج إلى 12 لاعبًا جديدًا استعدادًا للموسم المقبل. 


 

زد اف سي محمد سمير أخبار الرياضة محمد شوقي دورى نايل

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