7 حيل خارقة .. علاج الفروة الدهنية وتساقط الشعر

توجد علاقة قوية بين الفروة الدهنية وتساقط الشعر ويتطلب علاج فروة الرأس الدهنية تقييمًا دقيقًا وإجراءات علاجية.

إليك علاج الفروة الدهنية وكيفية استعادة حيوية الشعر من خلال ما جاء فى موقع “lordhair ”



غسل الشعر بالشامبو بانتظام



يُساعد غسل الشعر بالشامبو بانتظام على التحكم في تراكم الدهون على فروة الرأس و استخدم شامبو مُخصصًا للشعر الدهني، لاحتوائه على مكونات مثل حمض الساليسيليك، وبيريثيون الزنك، وزيت شجرة الشاي وتُساعد هذه المكونات على تنظيف فروة الرأس جيدًا والتحكم في إفراز الدهون لذا احرص على عدم الإفراط في غسل فروة رأسك، فقد يُجففها ويُزيد من دهنيتها بفضل تحفيز الزيوت الطبيعية و يُنصح عادةً بغسل الشعر كل يومين أو ثلاث مرات أسبوعيًا في حالة فروة الرأس الدهنية.

تقشير فروة الرأس



كما هو الحال مع وجهك، تستفيد فروة رأسك بشكل كبير من التقشير المنتظم. فهو يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتراكمات المنتجات، والزيوت الزائدة التي قد تسد بصيلات الشعر وجربي استخدام مقشر لطيف لفروة الرأس أو شامبو مقشر مرة واحدة أسبوعيًا لإزالة جميع أنواع الرواسب من فروة الرأس.

شطف خل التفاح



يتميز خل التفاح بخصائص قابضة تساعد على تنظيم درجة حموضة فروة الرأس وتجريدها من الزيوت الزائدة.

امزج خل التفاح مع الماء، واشطف به شعرك بعد غسله بالشامبو حيث أن النسبة الصحيحة هي جزء واحد من الخل إلى ثلاثة أجزاء من الماء وقد يساعد هذا على تقليل الدهون ويمنح فروة الرأس شعورًا بالانتعاش.

تجنب الكثير من منتجات التصفيف



الإفراط في استخدام منتجات تصفيف الشعر قد يُثقل الشعر ويزيد من تراكمه على فروة رأسك واستخدمي بلسمًا لطيفًا مُعتمدًا من طبيب جلدية لنوع بشرتك.

نصيحة: لا تضعي البلسم مباشرةً على فروة الرأس، بل استخدميه على منتصف الشعر وأطرافه.

إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي



لنظامك الغذائي تأثير كبير على صحة فروة رأسك وشعرك لذا تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات سيساعد على تقليل إفراز الزيوت الزائدة وفي الوقت نفسه، احرص على موازنة نظامك الغذائي بتناول الحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون والفواكه والخضراوات ومصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تدعم الوظائف الطبيعية لفروة الرأس والشعر.

إدارة التوتر



إدارة التوتر أمرٌ مهمٌّ للصحة العامة، مما يُساعد بدوره في الحفاظ على صحة فروة الرأس و قد تُسبب فترات التوتر الطويلة تغيراتٍ هرمونية، مما يؤدي إلى زيادة دهنية الشعر، وفي النهاية تساقطه ويُعدّ التأمل واليوجا وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد من الأنشطة المُخفِّفة للتوتر، والتي يُمكن اتباعها للحفاظ على مستويات الهرمونات المثلى.

احصل على علاجات احترافية



إذا لم تُجدِ العلاجات المنزلية وتغييرات النظام الغذائي نفعًا، فننصح باستشارة طبيب أمراض جلدية أو أخصائي شعر للحصول على حلول أكثر تطورًا ,يُوصف علاجات احترافية، أو شامبوهات طبية، أو كريمات كورتيكوستيرويد، أو أدوية بوصفة طبية تحتوي على مينوكسيديل لتحفيز نمو الشعر.

في حالات تساقط الشعر الأسوأ، قد تشمل العلاجات العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية أو العلاج بالليزر لتحفيز نمو الشعر وتقليل التهاب فروة الرأس.