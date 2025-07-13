فستان كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة كاجوال لافتة.

وظهرت مي عمر، مرتدية فستانا كاجوال طويل باللون الأخضر الفاتح، وجاء الفستان بتصميم مميز وبسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عمر في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع.

كما اختارت مي عمر ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي عمر