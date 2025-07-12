رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت اسماء ابو اليزيد ، مرتدين فستان قصير باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أسماء أبو اليزيد ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أسماء أبو اليزيد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها