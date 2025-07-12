احذرها .. علامات تظهر فى مرحلة الشباب تنذر بمشكلة فى القلب

لطالما ارتبطت النوبات القلبية، المعروفة أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، بكبار السن، ولكن الحقيقة هي أنها قد تصيب أي عمر، بما في ذلك الشباب، ورغم أن عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى الشباب قد تختلف عنها لدى كبار السن، إلا أنه من الضروري التعرف على العلامات التحذيرية وفهمها. لذا، دعونا نفهم أعراض النوبات القلبية لدى الشباب ونؤكد على أهمية الكشف المبكر والوقاية منه.

التعرف على الأعراض

قد لا يُظهر الشباب المصابون بنوبة قلبية دائمًا الأعراض التقليدية التي تُصاحب عادةً كبار السن، ومن الضروري الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي قد تظهر بطرق مختلفة:

ألم أو انزعاج في الصدر: لا يزال هذا العرض الأكثر شيوعًا، قد يصفه الشباب بأنه ضغط أو انقباض في الصدر.

الألم في أجزاء أخرى من الجسم: قد يعاني بعض الأفراد من الألم أو الانزعاج في الذراعين (خاصة الذراع اليسرى)، أو الرقبة، أو الفك، أو الكتف، أو الظهر، أو البطن.

ضيق التنفس: قد يعاني الشباب من صعوبة في التنفس، حتى بدون ألم في الصدر، قد يحدث هذا مع أو بدون مجهود بدني.

الغثيان أو القيء: يمكن أن تكون الأعراض الهضمية مثل الغثيان أو القيء في بعض الأحيان العلامات الأساسية للنوبة القلبية لدى الشباب.

الدوخة أو الدوار: الشعور بالدوخة أو الدوار، وخاصة عندما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى، يمكن أن يكون بمثابة علامة تحذيرية.

التعرق البارد: يمكن أن يحدث التعرق الغزير، والذي يوصف غالبًا بالتعرق البارد، أثناء الإصابة بنوبة قلبية.

التعب الشديد: لا ينبغي تجاهل التعب الشديد غير المبرر، حتى مع الحصول على قسط جيد من الراحة.

القلق أو الذعر: قد يعاني بعض الشباب من القلق الشديد أو نوبات الهلع نتيجة للإصابة بنوبة قلبية.

الخفقان: ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة، مع الشعور بعدم الراحة في الصدر في بعض الأحيان، يمكن أن تكون مؤشرا على الإصابة بنوبة قلبية.

أعراض غير عادية عند النساء: قد تعاني النساء من أعراض تختلف عن أعراض الرجال، مثل الألم في الجزء العلوي من الظهر أو التعب الشديد