لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة قرنفل في الصباح ؟

القرنفل من التوابل متعددة الاستخدامات، إذ يُضفي نكهةً مميزةً، بالإضافة إلى فوائده الصحية المتنوعة، فهو غني بمضادات الأكسدة، وقد يُساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، وقتل البكتيريا، وغيرها.



إليك ما يحدث عند مضغ قرنفلة واحدة يوميًا



هناك مجموعة متنوعة من التوابل التي، بالإضافة إلى نكهتها اللذيذة، تتمتع بخصائص صحية استثنائية. من بينها، يبرز القرنفل كأحد أفضل التوابل، فهو غني بمضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.

ووفقًا للخبراء، فإن مضغ قرنفل كل صباح بانتظام يمكن أن يمنحك فوائد صحية مذهلة.

يُعرف أيضًا باسم "لاونغ"، وهو من التوابل الشائعة الاستخدام، وقد حظي بتقدير كبير لخصائصه الطبية على مر العصور.

يُعدّ القرنفل عنصرًا أساسيًا في المطابخ الهندية، ويُقدّر لنكهته الدافئة والعطرية، كما يتمتع بفوائد صحية واسعة النطاق.



ماذا يحدث عندما تمضغ القرنفل كل صباح؟



-يساعد على تحسين صحة الكبد

تشير الدراسات إلى أن مستخلص القرنفل، الذي يُفرز عند مضغه نيئًا، يُحسّن تلف الكبد الناتج عن مادة ثيوأسيتاميد السامة، ويحتوي على مركب يُدعى الأوجينول، وهو مفيد بشكل خاص للكبد.



-يقوي المناعة

يحتوي القرنفل على مُركّب حيويّ مُهمّ يُعرف باسم الأوجينول، وهو موجود بكثرة في زيت القرنفل، كما يحتوي هذا الزيت العطريّ القويّ على خصائص مُطهّرة ومضادّة للبكتيريا والفطريات، ما يحمي جسمك من مُسبّبات الأمراض الضارة ويُقلّل من الالتهابات.

وتقول الدراسات أيضًا أن مستخلصات القرنفل يمكن أن تزيد من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يساعد على تقوية مستويات المناعة لديك.



-ينظم سكر الدم

يُحافظ مضغ قرنفل كل صباح على مستوى السكر في الدم، تشير الدراسات إلى أن المصابين بمرحلة ما قبل السكري، والذين مضغوا قرنفلًا واحدًا لمدة 30 يومًا، أظهروا انخفاضًا ملحوظًا في مستوى السكر في الدم بعد الوجبات.

يقول الخبراء إن النيجريسين - وهو مركب موجود في القرنفل - يساعد على زيادة امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا، ويزيد من إفراز الأنسولين، ويحسن وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين.



-يدعم الهضم

يُساعد مضغ القرنفل بانتظام على تعزيز عملية الهضم من خلال تحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة في الفم والأمعاء، ويُشير الأطباء إلى أن ذلك يحدث بفضل وجود الأوجينول، الذي يحتوي على خصائص طاردة للغازات. وهذا يُساعد على تخفيف الغازات والانتفاخ وعسر الهضم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرنفل مفيد أيضًا في علاج مشاكل المعدة، وتقليل قرحة المعدة، وتحسين صحة الأمعاء.



-يقوي العظام

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من انخفاض كتلة العظام، مما يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور. تشير الدراسات إلى أن الأوجينول يُحسّن كتلة العظام، كما أن المنغنيز الموجود في القرنفل يُساهم في تكوين العظام، وهو بالغ الأهمية لصحة العظام.

طرق أخرى لتناول القرنفل



إذا وجدت أن مضغ قرون القرنفل له تأثير قوي جدًا على حنكك، فيمكنك أيضًا استخدامه كـ:

رذاذ

امزج 10-15 قطرة لكل أونصة من الماء واشربها

طب الأسنان

قم بغمس كرة من القطن في الخليط الموضعي ثم ضعها على السن المؤلم، مع الحرص على عدم لمس اللثة.

أضف إلى الحليب

تناول الحليب الدافئ مع مسحوق القرنفل لتخفيف السعال وإزالة الاحتقان.

المصدر: timesnownews

