فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون.. وصفة بطعم لا يُقاوم

طريقة فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون، هل تبحثين عن وصفة مختلفة تجمع بين الطعم العربي الأصيل واللمسة الحامضة المنعشة؟ إليكِ واحدة من أطيب وصفات الدجاج المحشي والمشوي، بخلطة غنية بالسماق والبقدونس والليمون، تُطهى في الفرن حتى تنضج بلون ذهبيّ لا يُقاوم.

تابعي الوصفة بالتفصيل خطوة بخطوة لتحصلي على دجاجة محشية ناعمة من الداخل، مقرمشة من الخارج، برائحة طيبة للشيف أماني عز.

مكونات الفراخ المحشية والمشوية بالسماق والليمون



أولاً: المكونات الأساسية

دجاجة كاملة (وزن 1.5 – 2 كجم)، منظفة جيداً

1 ليمونة مقطعة شرائح رفيعة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة سماق

3 فصوص ثوم مهروس

1 كوب بقدونس مفروم

½ كوب كزبرة خضراء مفرومة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات فراخ أو بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

½ كوب ماء أو مرقة

مكونات الحشوة

1 كوب أرز مصري مغسول

2 ملعقة كبيرة سماق

1 بصلة مفرومة

2 ملعقة زيت أو سمنة

ملح وفلفل

رشة قرفة

1½ كوب ماء أو مرق دجاج

طريقة تحضير الحشوة

سخني الزيت في مقلاة وأضيفي البصل حتى يذبل.

أضيفي السماق والبهارات وقلّبي، ثم أضيفي الأرز المغسول وقلّبيه جيدًا.

أضيفي الماء أو المرق، واتركي الأرز حتى يغلي.

خفّفي النار وغطي الإناء حتى ينضج الأرز نصف نضج فقط لأنه سيُكمل نضجه داخل الفرخة.

ارفعيه من النار واتركيه ليبرد قبل الحشو.

تحضير الفراخ

تبّلي الدجاجة جيدًا من الداخل والخارج بالخليط التالي:

السماق + الثوم + عصير الليمون + زيت الزيتون + الملح + الفلفل + البهارات + القرفة + الكزبرة + البقدونس.

احشي الدجاجة بحشوة الأرز دون أن تملئيها تمامًا

اغلقي فتحة الدجاجة بواسطة خيط مطبخ أو أعواد خشبية.

اغلقي فتحة الدجاجة بواسطة خيط مطبخ أو أعواد خشبية. ضعي شرائح الليمون تحت الجلد إن أمكن بين الجلد واللحم لمذاق عطري ولاذع.

اتركي الدجاجة في التتبيلة المتبقية لمدة ساعة على الأقل ويُفضَّل طوال الليل في الثلاجة

طريقة التسوية في الفرن

سخني الفرن على 200 درجة مئوية.

ضعي الدجاجة في صينية مدهونة بقليل من الزيت، وأضيفي نصف كوب ماء أو مرقة في قاع الصينية.

غطي الصينية بورق فويل واخبزيها في الفرن لمدة 60 دقيقة.

بعد ساعة، أزيلي الفويل وادهني الدجاجة بقليل من زيت الزيتون أو السمن.

اتركيها تتحمّر لمدة 25–30 دقيقة أخرى حتى تأخذ لونًا ذهبيًا رائعًا.

للتقديم

قدّميها مع صوص الطهي المتبقي في الصينية بعد تصفيته،

زينيها بشرائح ليمون أو رشة سماق إضافية،

قدّمي بجانبها رز بالشعيرية أو سلطة زبادي بالخيار.

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