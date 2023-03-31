سفرة رمضان.. رول لحمة محشي مع أرز بالخلطة والحلو مهلبية قمر الدين

تحتار الكثير من السيدات وربات البيوت خلال شهر رمضان في اختيار الأطباق والأكلات التي تقدمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل.

قدم الشيف محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سفرة رمضان المميزة والغير تقليدية، وهي طريقة عمل روول لحمة محشي مع أرز بالخلطة، والحلو مهلبية قمر الدين.



سفرة رمضان

طريقة عمل روول لحمة محشي

لحمة مفرومة

بصل

ملح فلفل

زعتر

روزماري

بهارات

زبيب سوداني

كبدة

بقدونس

طريقة التحضير

نتبل اللحمة المفرومة بالبصل المفروم مع ملح وفلفل وبهارات وروزماري وزعتر ونفردها علي ستريتش بلاستيك ثم نضع في المنتصف الكبدة المتشوحة بفص ثوم مع رشة ملح وفلفل.

نضع عليها الزبيب والسوداني وتلف مثل الصورة تماماً ونضعها في قالب في فرن 180 درجة لمدة ساعة وربع، نتركها تبرد ونقطعها ثم تقدم وبالهنا.

رول اللحمة



طريقة عمل أرز بالخلطة

المقادير

أرز

بصل

جزر

كرفس

قرفة

ورق لوري

ملح فلفل

بهارات

زبيب

طريقة التحضير

تشوح بصلة مع جزرة وكرفس وفصين ثوم ثم نضيف القرفة وورق اللوري وملح وفلفل وبهارات ونضع الماء حتى يغلي ونأخذها ونسقي بها الأرز مع زبيب وبالهنا.



طريقة عمل مهلبية قمر الدين

المقادير

كوب مشمشية

2 كوب ماء

ملعقتين نشا

نصف كوب سكر

سوداني زبيب

جوز الهند

طريقة التحضير

نضع المشمشية مع الماء والسكر علي النار حتى يستوي تماماً ونقلب النشا مع قليل من الماء ونضعهم علي الخليط ونقلب ونضربهم في الخلاط ونضعهم في كاسات ونزين بالسوداني وجوز الهند، والزبيب وبالهنا.