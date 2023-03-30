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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة أقتصادية .... طريقة عمل جلاش بالبصل والبطاطس

جلاش بالبصل والبطاطس
جلاش بالبصل والبطاطس

جلاش بالبصل والبطاطس من الأطباق الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جلاش بالبصل والبطاطس فيما يلي...

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مقادير جلاش بالبصل والبطاطس


لفة جلاش
٤بصل أحمر مكعبات
٣بطاطس مكعبات
كوب فلفل ألوان مكعبات
كوب بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة سبع بهارات
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
(للدهن)
كوب حليب
بيضة
سمنة
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير جلاش بالبصل والبطاطس


في ووك ساخن على النار يوضع القليل من الزيت ثم يوضع البصل والسكر والتوابل كلها ويشوح حتى يأخذ لون ذهبي فاتح ثم يوضع القليل من الماء الساخن ويترك حتى يتشرب البصل الماء ثم تضاف البطاطس وتقلب ثم يوضع الفلفل الألوان والبقدونس ويقلب ثم يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد ثم في صينية مدورة مدهونة بالسمنة توضع ٥ أو ٦ طبقات من الجلاش وتدهن كل طبقة أو طبقتين بالسمنة ثم يوضع خليط البصل ويفرد جيداً ثم يغطى ب ٥ أو ٦ طبقات أخرى من الجلاش وتدهن كل طبقة أو طبقتين بالسمنة ثم يقطع الجلاش أو يترك بدون تقطيع ثم يسقى بخليط الدهن ويترك حتى يتشربه ثم يدخل فرن ساخن حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل خليط الدهن)
في بولة توضع كل المكونات وتخلط جيداً.
 

جلاش بالبصل والبطاطس مقادير جلاش بالبصل والبطاطس طريقة تحضير جلاش بالبصل والبطاطس الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل جلاش

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